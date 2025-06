Pelo menos seis mutirões de saúde ocular vão atender pessoas em situação de rua até dezembro deste ano. As ações, organizadas pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), estão previstas para acontecer nos seguintes estados:

Acre,

Bahia,

Rio de Janeiro,

Roraima e

Tocantins.

Em nota, o CBO informou que, por meio de acordo firmado com o CNJ, a oferta de cuidados oftalmológicos passou a integrar o rol de serviços oferecidos pelo Programa Pop Rua Jud. A estimativa é que mais de 1,2 mil pacientes passem por consultas com médicos oftalmologistas ao longo do período dos mutirões.

O cronograma definido, até o momento, é o seguinte: