Ao menos 14 onças são vistas em áreas urbanas do país neste ano

O município com mais registros de aparecimento de onças em áreas urbanas é a cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Sua proximidade com o pantanal explica a estatística. Este ano, o primeiro vídeo mostrou uma onça-pintada durante a noite de 17 de abril caminhando às margens da rodovia Ramão Gomez, uma das ligações entre a área central de Corumbá e a fronteira com a Bolívia. O local é próximo à zona urbana da cidade e ao posto administrativo da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com observadores, aparentemente a onça tentava atravessar a rodovia, mas desistiu e voltou para a mata.

Aquidauana (MS) - 22.abr

Cinco dias depois, a Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul encontrou pedaços do corpo do caseiro Jorge Avalo, 60, morto após ser atacado por uma onça-pintada no pesqueiro onde trabalhava às margens do rio Miranda, em Aquidauana, no pantanal. A equipe de buscas também foi atacada no momento em que recolhia as partes do corpo da vítima. Um dos socorristas sofreu ferimentos na mão. A Polícia Ambiental localizou e capturou a onça dois dias depois. O macho de 94 kg estava subnutrido e foi levado ao Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), em Campo Grande, para fazer exames. Após o procedimento, ele foi levado para um mantenedor de fauna, localizado em Amparo (SP), a cerca de 135 km de São Paulo.