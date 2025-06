Bonito: Grupo só se deu falta de estudante ao retomar trajeto

O adolescente Soma Ishii, de 13 anos, só teve sua ausência percebida quando o grupo com o qual estava se preparava para retomar o trajeto do passeio. Ele morreu afogado durante uma excursão escolar em Bonito (MS). Estudante da The British College of Brazil, o garoto desapareceu enquanto tomava banho em uma das cachoeiras da Estância Mimosa, ponto turístico conhecido por suas trilhas e belezas naturais.

Segundo a Polícia Civil, o grupo era acompanhado por um guia de turismo e professores. Após notarem o desaparecimento, funcionários do local encontraram Soma submerso. Ele recebeu manobras de ressuscitação no local até a chegada do Corpo de Bombeiros, que o levou ao Hospital Darci João Bigaton. O adolescente deu entrada na unidade em parada cardiorrespiratória e não resistiu.

A Estância Mimosa informou que está prestando apoio à família e colaborando com as investigações. As atividades foram temporariamente suspensas.

A escola também lamentou publicamente a perda e disse estar prestando suporte aos familiares e alunos. A Prefeitura de Bonito divulgou nota de pesar e afirmou que acompanha o caso junto à equipe do parque. As circunstâncias do afogamento seguem sob apuração.