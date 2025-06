Aluno de escola de elite de SP morre afogado durante excursão

Um adolescente japonês de 13 anos que morava em São Paulo morreu afogado em Bonito (MS), nesta terça-feira (10), enquanto participava de uma excursão escolar.

De acordo com a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, o jovem identificado como Soma Ishii participava de um passeio na Estância Mimosa e fazia uma trilha em um grupo de dez pessoas, que pararam para tomar banho em uma das cachoeiras do local.

A escola na qual ele estudava e que organizou a viagem, The British College of Brazil, lamentou a morte a afirmou estar de luto.