O que a febre dos bonecos reborn esconde? Psicóloga responde

Nem todo mundo que trata uma boneca reborn como se fosse filha está lidando com traumas ou perdas. A popularização desses bonecos hiper-realistas também atrai quem vê na prática a oportunidade de ganhar curtidas nas redes sociais. Mas, para parte do público, a relação com os reborns realmente tem menos a ver com estética e engajamento do que com questões profundas de saúde mental como luto, solidão e desejo frustrado de maternidade.

A psicóloga Isabel Fonseca, da equipe de Saúde Mental do Francisca Julia, em São José dos Campos (SP), explica que cuidar de um reborn pode ser uma forma simbólica de suprir necessidades emocionais. “Esses bonecos funcionam como objetos transicionais, ajudando a expressar sentimentos relacionados ao cuidado, à perda ou à solidão. Para algumas pessoas, é uma maneira de vivenciar o papel de mãe ou lidar com frustrações como a infertilidade ou a perda de um filho”, afirma.