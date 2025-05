'Avó' exige vacina para reborn e se revolta com negativa

Uma mulher causou confusão numa unidade de saúde de Itajaí (SC) ao insistir que profissionais vacinassem uma boneca reborn para a gravação de um vídeo. Após a recusa da equipe, que alegou o desperdício de insumos públicos, a mulher se exaltou e deixou o local indignada.

O caso aconteceu em janeiro deste ano, segundo o site ND Mais. A mulher chegou acompanhada da filha de quatro anos, dona da boneca reborn, e pediu que os agentes de saúde simulassem a vacinação no brinquedo, com o objetivo de filmar a cena e publicar nas redes sociais.