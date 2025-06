Índia fala em mais de 290 mortos; avião atingiu dormitório; VÍDEO

Segundo a polícia, os mortos incluem passageiros e pessoas que estavam no solo, entre eles o ex-governador do estado de Gujarat, Vijay Rupani. A tragédia se tornou o pior acidente aéreo da última década e o primeiro com mortes envolvendo esse modelo da Boeing, em operação desde 2011.

Autoridades indianas falam em mais de 290 pessoas mortas nesta quinta-feira (12) após a queda de um avião da Air India em Ahmedabad, no oeste da Índia. A aeronave, um Boeing 787-8 Dreamliner com destino ao aeroporto de Gatwick, em Londres, transportava 242 pessoas quando caiu minutos após a decolagem, atingindo o prédio de alojamento estudantil de uma faculdade de medicina.

Imagens mostram a cauda da aeronave sobre o edifício em chamas e destroços espalhados por toda a área. A torre de controle do aeroporto confirmou que o piloto chegou a emitir um chamado de emergência ("mayday") antes da comunicação ser interrompida.

Entre os ocupantes do voo estavam 169 indianos, 53 britânicos, 7 portugueses, 1 canadense, além de dois bebês, 11 crianças e 10 tripulantes. Uma única pessoa foi encontrada com vida: o britânico Vishwas Kumar Ramesh, que ocupava o assento 11A. Ele conseguiu escapar com ferimentos e segue internado. Ramesh relatou ter ouvido um barulho forte segundos após a decolagem, antes de perder os sentidos. Ao acordar, estava cercado por corpos e destroços.

As causas do acidente ainda são investigadas. Especialistas em aviação dos Estados Unidos, da Boeing e da GE Aerospace (fabricante do motor da aeronave) estão mobilizados. O pouso com o trem de aterrissagem ainda abaixado é uma das hipóteses em análise.