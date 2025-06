Menina de 6 anos aciona PM e salva mãe em SP; OUÇA

Uma menina de seis anos acionou a Polícia Militar e salvou a mãe, vítima de violência doméstica, em Bragança Paulista, interior de São Paulo. O caso aconteceu no sábado (7).

Mesmo confusa com o endereço, a criança conseguiu explicar a situação por telefone, informando que o pai havia agredido a mãe, que sangrava. Uma viatura foi enviada ao local, onde os policiais foram recebidos pela própria criança.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, empregada doméstica de 42 anos, contou que foi agredida com socos no rosto e na cabeça. Ela afirmou que já havia sido agredida anteriormente pelo companheiro, um pedreiro de 46 anos, que foi preso em flagrante.

A mulher pediu medida protetiva, e o agressor teve a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia no domingo (8).