Feminicídios e estupros explodem no Brasil; veja os números

O Brasil viveu em 2024 o pior cenário dos últimos cinco anos em relação à violência contra mulheres. De acordo com o Mapa da Segurança Pública 2025, divulgado nesta quarta-feira (11) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, os registros de feminicídios e estupros atingiram recordes históricos, com crescimento significativo em comparação a anos anteriores.

A Região Centro-Oeste lidera o ranking nacional, com 1,87 casos por 100 mil mulheres, acima da média brasileira de 1,34. Estados como Mato Grosso (2,47) e Mato Grosso do Sul (2,39) apresentaram as taxas mais altas. Em contrapartida, Amapá (0,50) e Sergipe (0,84) registraram os menores índices.

O número de estupros contra mulheres também foi o mais alto desde 2020. No total, foram registrados 71.834 casos, o equivalente a 196 mulheres estupradas por dia. O número representa um aumento de 0,1% em relação a 2023 e de 26% na comparação com 2020. As mulheres representam 86,4% de todas as vítimas de estupro registradas no país no ano passado.

São Paulo foi o estado com mais ocorrências: 13.790 vítimas do sexo feminino, número próximo ao de toda a Região Nordeste somada. Na sequência aparecem Paraná (5.922), Rio de Janeiro (5.013) e Pará (4.898).