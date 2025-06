Ifood anuncia remuneração diária e bônus a entregadores; entenda

A partir de julho, entregadores mais ativos no aplicativo poderão antecipar os valores que têm a receber sem cobrança de taxas, medida que, segundo a empresa, busca dar mais flexibilidade financeira à categoria.

O iFood anunciou nesta quarta-feira (11) um pacote de melhorias voltado aos entregadores que atuam na plataforma. Entre os principais destaques estão a isenção de taxas para antecipação de repasses, o lançamento de um programa de recompensas inédito no setor e uma nova funcionalidade de rota com destino preferencial.

Outra novidade, prevista para começar a ser testada em agosto, é a chamada “rota destino”, que permitirá aos entregadores priorizar corridas com trajetos mais próximos de sua residência, especialmente no fim da jornada de trabalho. A função deve estar disponível em todo o país até o fim do ano.

Já o programa de recompensas Super Entregadores será lançado inicialmente em São Paulo. A iniciativa, que deve ser estendida gradualmente para outros estados, oferecerá vantagens como ganhos extras de até 30%, prêmios em dinheiro, descontos em manutenção de veículos, sorteios de motos e ingressos para eventos.

De acordo com o iFood, a adesão ao programa será opcional e as metas para acessar os benefícios serão proporcionais ao volume de pedidos da plataforma, que ultrapassa os 120 milhões por mês, sem exigência de jornada excessiva.