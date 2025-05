Brasileiros poderão pedir comida no Uber e carro no iFood

A Uber e o iFood anunciaram nesta quarta-feira (14) uma parceria para integrar os apps no Brasil. A colaboração está prevista para começar no segundo semestre e busca oferecer abas de mobilidade no app de comida e de entregas de alimentos na plataforma de mobilidade.

Por meio da parceria, os usuários do iFood poderão solicitar corridas da Uber diretamente do aplicativo de conveniência, enquanto os clientes da Uber terão acesso aos serviços de entrega de comida, mercados, farmácias do iFood em uma aba específica.