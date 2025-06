STF forma maioria contra recurso de 'Débora do batom'

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta quarta-feira (11) para rejeitar o recurso apresentado por Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como "Débora do batom”. Ela foi condenada a 14 anos de prisão por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e ficou conhecida por escrever, com batom, a frase “Perdeu, mané” na estátua da Justiça, em frente à sede do tribunal.

Débora havia ingressado com um embargo de declaração, alegando supostas omissões, contradições e pontos obscuros na decisão que a condenou. O recurso foi negado pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, que considerou que os argumentos não passavam de contestação ao resultado do julgamento.