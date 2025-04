Fux diverge, mas STF tem maioria para condenar 'Débora do batom'

Moraes e Flávio Dino votaram na primeira parte do julgamento pela condenação de Débora a 14 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio público, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada.

"Está comprovado, pelo teor do seu interrogatório policial e judicial, bem como pelas provas juntadas aos autos, que Débora Rodrigues dos Santos buscava, em claro atentado à democracia e ao Estado de Direito, a realização de um golpe de Estado com decretação de intervenção das Forças Armadas", disse Moraes no voto.

A expectativa no Supremo é que o ministro Cristiano Zanin mantenha sua posição já consolidada nos casos do 8 de janeiro de sugerir uma pena menor, de 11 anos de prisão. Esse é o patamar definido pelo ministro a todos os denunciados que comprovadamente tenham participado dos atos de 8 de janeiro, mas não quebraram algo durante os ataques.