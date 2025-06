SC bate -6,3°C e registra o dia mais gelado do ano no país; VÍDEO

O frio intenso provocou geada em áreas rurais do município, especialmente no Vale dos Caminhos da Neve, embora não tenha havido registro de neve. Ao menos dez cidades catarinenses marcaram temperaturas negativas nesta manhã.

A cidade de São Joaquim, na serra catarinense, foi o ponto mais gelado do Brasil nesta quarta-feira (11), ao atingir -6,3°C, segundo dados da Epagri/Ciram, órgão oficial de monitoramento meteorológico de Santa Catarina. É a menor temperatura registrada no país em 2025 até agora.

Entre os municípios que também enfrentaram o congelante amanhecer estão Urupema (-5,68°C), Bom Jardim da Serra (-5,09°C), Urubici (-3,7°C), Bocaína do Sul (-2,2°C), Rio Rufino (-1,15°C), Bom Retiro (-0,8°C), Campos Novos (-0,6°C), Fraiburgo e Monte Carlo, ambos com -0,14°C.

Até então, o recorde de frio do ano em Santa Catarina havia sido registrado no fim de abril, também em São Joaquim, com -3,2°C.

A previsão indica que o frio deve continuar nos próximos dias, especialmente nas regiões da Serra, Planalto e Oeste do estado. Há possibilidade de novas formações de geada nesta quinta-feira (12), mas as temperaturas devem subir gradualmente a partir de sexta-feira (13).