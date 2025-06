Bolsonaro convida Moraes para ser vice em 2026 e arranca risadas

Após o tom descontraído inicial, o ex-presidente negou envolvimento em qualquer articulação golpista e afirmou que sempre agiu “dentro das quatro linhas da Constituição”. Ele é um dos oito réus no processo e, segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), faz parte do chamado núcleo central da suposta trama para manter-se no poder após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante seu interrogatório no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (10), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma provocação bem-humorada ao ministro Alexandre de Moraes, que conduz a ação penal sobre a tentativa de golpe após as eleições de 2022. Logo no início da sessão, Bolsonaro sugeriu que Moraes fosse seu candidato a vice em 2026, arrancando risos da plateia e até do próprio ministro.

Interrogado após os depoimentos do general Augusto Heleno, do ex-ministro Anderson Torres e do almirante Almir Garnier, Bolsonaro disse que nunca duvidou diretamente do sistema eleitoral, mas reafirmou sua defesa histórica do voto impresso. Ele também mencionou restrições que teria sofrido durante a campanha eleitoral de 2022, como a proibição de usar fatos negativos contra Lula ou positivos sobre si próprio.

Sobre a reunião ministerial de julho de 2022, na qual fez duras críticas a ministros do STF e do TSE, Bolsonaro pediu desculpas. Alegou que se tratava de um desabafo, feito em um ambiente fechado. “Era uma reunião para não ser gravada. Se fossem outros três ministros, teria dito a mesma coisa. Me desculpe. Não era minha intenção acusar ninguém de desvio de conduta”, declarou.

O ex-presidente também refutou declarações do tenente-coronel Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens, que afirmou em depoimento que Bolsonaro teria “enxugado” a minuta golpista, mantendo nela apenas a sugestão de prender Moraes. “Não procede esse enxugamento”, rebateu.