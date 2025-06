Jogador é baleado e preso durante partida de liga clandestina 

O atacante Nahuel Barrios, atualmente emprestado pelo San Lorenzo ao Barracas Central, foi baleado na coxa esquerda e detido durante uma confusão em um jogo de futebol amador na madrugada de domingo (8), na região de Dock Sud, nos arredores de Buenos Aires. As informações são do jornal argentino Clarín.

Leia mais: Jogador do Bragantino tem alta após 96 dias internado

O episódio aconteceu durante uma partida conhecida como parte do "submundo do futebol", disputada em um ambiente paralelo ao profissional. Barrios, que nasceu na região, não participava do jogo, mas assistia a um primo que estava em campo. Uma briga generalizada teve início durante a partida, e disparos de arma de fogo deixaram três feridos: além do jogador, um árbitro e uma mulher também foram atingidos na perna e precisaram de atendimento hospitalar.