Jogador do Bragantino tem alta após 96 dias internado

O jogador foi transferido dias depois para Ribeirão Preto, onde seguiu sob cuidados médicos e passou a apresentar gradual melhora do estado de saúde.

No fim de março, Severino deixou a UTI e continuou desde então o tratamento no quarto do hospital.

Filho do ex-jogador Lucas Severino, o atleta é formado na base do Botafogo-SP e havia sido emprestado ao Bragantino em fevereiro.