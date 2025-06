RJ: Motorista e passageiro são baleados em operação contra facção

A operação afetou a circulação de trens do ramal Saracuruna, entre as estações Central do Brasil e Penha e entre as estações Duque de Caxias e Gramacho, que ficaram com intervalo médio de 30 minutos, segundo a SuperVia.

Os serviços do BRT ficaram interrompidos no corredor Transbrasil devido a operação policial, segundo o BRT Mobi Rio.

Um colégio estadual e 21 escolas municipais da região foram impactadas, com atividades suspensas no turno da manhã ou totalmente fechadas. Quatro unidades de saúde fecharam por conta do tiroteio.