Roubo dentro de ônibus faz pessoas se jogarem pela janela; VÍDEO

Quatro passageiros saltaram de um ônibus em movimento na manhã desta quinta-feira (3) para escapar de um assalto na linha 232 (Lins x Castelo), na Zona Norte do Rio. O crime ocorreu na altura da Praça da Bandeira, quando dois criminosos armados anunciaram o roubo e começaram a recolher os pertences dos ocupantes. A informação é do portal G1.

Diante da violência, algumas vítimas conseguiram abrir a porta traseira e pularam do veículo no Viaduto dos Fuzileiros, já na Cidade Nova. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar, algumas em estado grave, com fraturas expostas.