Torcedor é esfaqueado durante jogo no RS

Um torcedor foi esfaqueado na noite de sábado (8), dentro do ginásio onde ocorria uma partida da Série C do Campeonato Gaúcho de Futsal, em Sarandi (RS). O crime aconteceu nos minutos finais do confronto entre Associação Nanico Futsal (ANF) e União Futsal de Nonoai.

Segundo testemunhas, um homem invadiu a arquibancada e atacou a vítima com uma faca. A cena causou pânico entre os presentes. Jogadores chegaram a correr em direção às arquibancadas, sem entender o que acontecia. Relatos de uma rádio local indicam que, inicialmente, muitos pensaram se tratar de um mal súbito.