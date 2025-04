Dono de bar intervém em briga por jogo de baralho e é esfaqueado

O proprietário de um bar foi esfaqueado após intervir em uma discussão entre clientes que jogavam baralho no estabelecimento, localizado em Pardinho (120 quilômetros de Bauru). O caso, registrado como tentativa de homicídio, ocorreu por volta das 19h30 desta sexta-feira (18).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi até o local e encontrou o autor dos golpes, de 32 anos, em aparente estado de embriaguez e irritabilidade. Ele confessou o crime e informou que envolveu-se em uma desavença com troca de ofensas entre ele e outras pessoas em um jogo de cartas.

O dono do bar, de 46 anos, tentou interceder, quando houve uma discussão entre a vítima e o investigado, que passaram a se agredir. Em seguida, o cliente saiu do estabelecimento, foi até a casa de um amigo, em local próximo, pegou uma faca e desferiu dois golpes na lateral direita do abdômen do comerciante. A arma branca foi apreendida e o autor, preso em flagrante e apresentado à Polícia Civil.