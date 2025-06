Fão do Bolsonaro nega apoio a CPI de assédio em escolas; VÍDEO

O vereador Fão do Bolsonaro (PL), de Cascavel (PR), tem se posicionado contra a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara Municipal para apurar denúncias de assédio sexual em escolas públicas da cidade. O parlamentar, aliado do prefeito Renato Silva (PL), classifica o pedido como “um teatro político” e tem confrontado advogados e familiares de possíveis vítimas que defendem a instalação da comissão.

Durante sessão realizada em 27 de maio, o vereador foi acusado de agredir verbalmente o advogado Moacir Francisco Vozniak e mães de alunos que acompanhavam o debate sobre a CPI. Vozniak, que representa algumas das famílias, registrou representação por quebra de decoro parlamentar contra o vereador na Câmara Municipal.

Segundo o advogado, o parlamentar reagiu com hostilidade diante da pressão popular, proferindo ofensas a ele e às mães presentes. Vozniak afirmou que só não houve agressão física devido à intervenção de seguranças do Legislativo. Na denúncia, ele solicita que a Comissão de Ética avalie a conduta do vereador e, se necessário, aplique as penalidades cabíveis.

No Instagram, Fão do Bolsonaro negou as acusações e se posicionou novamente contra a criação da CPI. “Hoje eu venho esclarecer a verdade sobre as mentiras relacionadas à ‘CPI do Assédio’. Não existe CPI nenhuma tramitando de forma oficial. O que estão fazendo é um teatro político, usando a dor de crianças para se promover. Isso é nojento”, afirmou.