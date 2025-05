Mães de meninas denunciam motorista de van escolar por assédio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um motorista de van escolar acusado de assediar alunas durante os trajetos entre escola e casa. As denúncias partiram de mães de crianças, que relataram à polícia comportamentos inapropriados do condutor dentro do veículo escolar. Uma das vítimas, de 11 anos, teria sido abordada em mais de uma ocasião, segundo relato da mãe, informou o SBT News.

Leia mais: Unesp demite professor acusado de assediar alunas

De acordo com as famílias, outras alunas também relataram situações semelhantes. Os abusos teriam ocorrido durante os deslocamentos regulares feitos pelo motorista.