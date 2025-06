Lula teria de investir R$61 bi para ter padrão mínimo nas escolas

Os dados também mostram que, se implementado, o CAQi iria beneficiar sobretudo as escolas em regiões mais pobres. Dos R$ 61,3 bilhões de complemento, 55,7% seriam destinados para redes de ensino do Nordeste e 14,3% para as do Norte. Em alguns municípios, o complemento significaria, por exemplo, ter três vezes mais recursos para a educação. É o caso de Aramari, Rio do Pires e Rio do Antônio, todos na Bahia.

Além disso, 83,6% desse recurso de complementação seria destinado para as redes municipais com a maior proporção de alunos com menor nível socioeconômico.

Pela lei do PNE (Plano Nacional de Educação), o Brasil deveria ter definido e iniciado a operacionalização do CAQi para financiar a educação básica até 2015. No entanto, até hoje o mecanismo não foi criado.