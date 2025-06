Um dia após atentado, Colômbia sofre terremoto de 6,5; VÍDEO

Um terremoto de 6,5 atingiu a capital da Colômbia, Bogotá, e outras cidades do país na manhã deste domingo (8). Segundo informações locais, até o momento não há relato de vítimas do tremor.

De acordo com o Serviço Geológico, o epicentro do terremoto aconteceu por volta das 8h do horário local (10h08 de Brasília) em Paratebueno (cerca de 187 km da capital).