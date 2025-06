Terremoto de magnitude 6,4 atinge Chile; 30 mil sem energia

Um terremoto de magnitude 6,4 foi registrado na tarde de sexta-feira (6) no norte do Chile, segundo informações do Centro Sismológico Nacional (CSN). O epicentro do abalo foi a cerca de 54 km ao sul da cidade de Diego de Almagro, na região de Atacama. A profundidade do tremor foi estimada em 65 km. Aproximadamente 30 mil pessoas sofreram cortes no fornecimento de energia elétrica, e pequenos deslizamentos estão sendo monitorados em coordenação com os municípios

Apesar da força do sismo, até o momento não há registro de vítimas. As cidades mais afetadas foram Diego de Almagro e Copiapó, onde moradores relataram tremores intensos.