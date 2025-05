Trump proíbe Harvard de matricular novos alunos estrangeiros

Governo Trump diz que universidade fomenta violência no campus. Em uma publicação na rede social X, Kristi Noem declarou que o governo "está responsabilizando Harvard por fomentar a violência, o antissemitismo e a coordenação com o Partido Comunista Chinês em seu campus". Secretária afirmou que matricular alunos estrangeiros é um "privilégio", não um "direito".

O governo Trump proibiu a Universidade de Harvard de matricular novos estudantes estrangeiros. A proibição tem efeito imediato. "A certificação do Programa de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio da Universidade de Harvard é revogada", escreveu a secretária de Segurança Nacional, Kristi Noem, em uma carta à instituição, referindo-se ao principal sistema que permite aos estudantes estrangeiros estudar nos EUA.

"Harvard teve muitas oportunidades de fazer a coisa certa. Mas recusou. Eles perderam a certificação do Programa de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio por não cumprirem a lei. Que isso sirva de alerta para todas as universidades e instituições acadêmicas do país", acrescentou Noem.

O cancelamento da certificação pode gerar graves consequências financeiras para Harvard. A universidade matricula quase 6.800 estudantes internacionais de um corpo discente de 24.596.

Ainda segundo o governo, os atuais estudantes internacionais de Harvard precisarão se transferir ou perderão seu status legal.