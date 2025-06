Carla Zambelli: Prisão definitiva, extradição e perda de mandato

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão definitiva da deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP). A decisão também prevê a extradição e perda do mandato parlamentar, com comunicação imediata ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Leia mais: Zambelli diz que pretende se apresentar a autoridades italianas

A Primeira Turma do STF negou nesta sexta-feira (6) por unanimidade os recursos da deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP) e do hacker Walter Delgatti Neto contra a condenação pela invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).