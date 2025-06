Zambelli diz que pretende se apresentar a autoridades italianas

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) disse nesta sexta-feira (6) ao G1 e à CNN Brasil que pretende se apresentar voluntariamente às autoridades italianas para se registrar no país e não ser considerada fugitiva.

Condenada a dez anos de prisão por invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), ela deixou o Brasil pela Argentina, viajou para os Estados Unidos e depois, em direção à Itália.

Zambelli foi incluída na quinta-feira (5) na lista de difusão vermelha da Interpol, a pedido do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Com isso, ela pode ser presa em outros países.