Lula se hospeda em hotel com diárias de até R$35 mil

A imprensa também está com acesso restrito ao local. Fundado em 1913, o hotel tem diárias que começam em R$ 6.700 e podem chegar até R$ 35,7 mil. Segundo sites de viagem, a suíte mais cara tem terraço com vista para o mar e é decorada com obras francesas do século 18 e porcelana de Sèvres.

O presidente que viaja ao lado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e de uma comitiva de ministros e parlamentares, desembarcou no país europeu na última quarta (4), em Paris.

Na capital francesa ele ficou hospedado no hotel Intercontinental Le Grand, vizinho da Ópera de Paris. Ele participou de uma série de agendas, incluindo uma cerimônia em sua homenagem na Academia Francesa e um jantar de Estado oferecido pelo seu homólogo francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, que reuniu autoridades e personalidades dos dois países.

Lula também recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade Paris 8 e inaugurou duas exposições de arte brasileira no Grand Palais, pavilhão de exposições histórico no centro de Paris. Até a Torre Eiffel foi iluminada com as cores da bandeira brasileira.