Lula retoma padrão de 1º mandato e vai a 34 países

Lula visitou um total de 34 países em seu atual governo. O número supera o de seus últimos antecessores, mas ainda é abaixo de período semelhante do primeiro mandato do petista, quando ele passou por 45 nações.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará até segunda-feira (9) na França, onde realiza visita de Estado. Em dois anos e meio de mandato, ele retomou um intenso ritmo de agendas no exterior que tem paralelo ao observado em seu primeiro mandato no Palácio do Planalto.

O presidente sempre defendeu seus compromissos internacionais sob o argumento de que o Brasil é um ator de influência global e que as visitas rendem benefícios econômicos ao país.

Nesta quinta-feira (5), em Paris, ao lado do presidente Emannuel Macron, afirmou: "Lula viaja tanto por quê? Sabe? Para passear? Para passear, não. Eu viajo para fazer negócio, para fazer com que os países em que eu visito cresçam a relação comercial, política e cultural com o meu país."

No encontro com Macron, Lula disse ao francês para "abrir o coração" sobre o acordo da União Europeia com o Mercosul -a França é o principal opositor do tratado comercial.