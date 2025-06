No Egito, ele estava presente nos palácios e nos casebres. Na Babilônia era uma das plantas reverenciadas até nos jardins suspensos. Ainda hoje é comum entre muçulmanos, consumido especialmente durante o mês do Ramadã para quebrar o jejum. Foi levado do Oriente Médio à Índia e à África do Norte, onde no Marrocos é ingrediente de sopa típica conhecida como Harira.

A sopa de lentilha tem história multifacetada, que reflete a importância do grão como alimento essencial em diversas culturas ao longo dos séculos. Associado à prosperidade, enriquecido pelos nutrientes que o compõem, marcado pela tradição culinária de vários povos, e com sabor único, o grão aparece na mesa dos humanos há milênios.

Introduzidos na América no século XVI, os grãos só passaram a ser cultivados de forma ampla nos Estados Unidos após a Primeira Guerra. No Brasil o consumo aumenta nas festas de fim de ano, por conta do simbolismo de prosperidade, costume da cultura italiana que chegou ao nosso país com os imigrantes.

Por ser uma história contida no Velho Testamento, a sopa de lentilhas é muito conhecida dos que leem a Bíblia. Segundo consta das Escrituras, Esaú voltava da caça faminto e Jacó estava cozinhando uma sopa de lentilhas. Eles estão no deserto, faz frio, Esaú não conseguiu caçar nada e está martirizado pela fome. Ele sente o aroma inebriante da sopa e pede ao irmão um prato. Jacó se nega a matar de graça a fome do irmão e propõe um negócio: comprar o direito de progenitura de Isaú com o prato fumegante de sopa. O negócio foi fechado sem muitos questionamentos.

Episódio que se pode ler no Gênesis, capítulo 25, é interpretado pelos moralistas sob o ponto de vista da importância de valorizar os bens espirituais em relação aos materiais. Mas só quem nunca sentiu fome pode pensar assim.