Portabilidade entre bancos já está valendo; saiba como funciona

Trabalhadores com carteira assinada que possuem contratos antigos de empréstimo consignado já podem, desde esta sexta-feira (6), migrar suas dívidas para o Crédito do Trabalhador, programa do governo federal que oferece taxas de juros mais baixas e condições facilitadas. A estimativa do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) é que 3,8 milhões de contratos antigos, somando aproximadamente R$ 40 bilhões, possam ser transferidos para a nova modalidade.

Leia mais: Conheça as regras do consignado para trabalhador CLT

Lançado em 21 de março, o Crédito do Trabalhador já movimentou mais de R$ 14 bilhões em 2,5 milhões de contratos. A maioria das operações (62,66%) está concentrada entre trabalhadores que recebem até quatro salários mínimos, segundo dados do MTE, o que reforça o papel do programa na ampliação do acesso ao crédito entre a população de menor renda.