Conheça as regras do consignado para trabalhador CLT

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta quarta-feira (12) o programa Crédito do Trabalhador, uma nova linha de empréstimo consignado destinada a trabalhadores com carteira assinada. A iniciativa visa oferecer crédito com juros mais baixos, permitindo a migração de dívidas mais caras e ajudando na redução do endividamento.

Leia mais: Prazo do crédito consignado do INSS sobe de 84 para 96 meses

"Agora as pessoas podem sair da mão do agiota, do banco que cobra até 10%, 12%, e buscar o crédito mais barato que puderem encontrar", afirmou Lula durante o lançamento no Palácio do Planalto, após assinar a medida provisória que institui o programa. O presidente também alertou que o novo crédito não deve ser usado para contrair novas dívidas desnecessárias.

Como vai funcionar