57% desaprovam governo Lula, pior marca do mandato

De acordo com o levantamento, a avaliação negativa do governo é de 43%, e a positiva, de 26%. Consideram a gestão regular 28%, e 3% não sabem ou não responderam.

As taxas estão no pior patamar do mandato e oscilaram dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, em relação à pesquisa anterior da empresa, feita em março. Naquele mês, a avaliação negativa era de 41%, e a positiva, de 27%, com outros 29% no grupo dos que veem a administração como regular.

A Genial/Quaest fez nesta rodada 2.004 entrevistas em 120 municípios, de quinta-feira (29) até domingo (1º).

Essa é a primeira pesquisa da empresa após a eclosão, em abril, do escândalo do INSS, que mostrou um esquema de descontos ilegais em aposentadorias. O caso virou tema recorrente da oposição e gerou preocupações entre governistas pelo efeito na popularidade do presidente.