Frente fria deve derrubar temperaturas neste fim de semana

Uma nova frente fria deve atingir o Brasil nos próximos dias, provocando queda nas temperaturas, especialmente a partir de domingo (8). A previsão, segundo a Climatempo, é que uma massa de ar polar avance pelo país, afetando principalmente os estados do Sudeste, Centro-Oeste e algumas áreas do Norte. No Sul, o frio já começou a se intensificar na quinta-feira (5).

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul devem registrar temperaturas até 5?°C abaixo da média para esta época do ano. A onda de frio pode se estender até o dia 14 de junho e será a segunda do ano, conforme os meteorologistas.