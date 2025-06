Criminosos seguem, atacam e cortam cabelo de sertaneja; VÍDEO

Imagens de câmeras de segurança mostram a moto parando em frente ao imóvel. Na sequência, um dos suspeitos aborda Débora, que pede socorro enquanto é imobilizada e agredida na cabeça com um objeto cortante, semelhante a uma máquina de cortar cabelo. Parte do cabelo da artista foi raspada durante a ação. Após a agressão, os criminosos fugiram.

Leia mais: Bandidos invadem casa e matam engenheiro com tiro na nuca

A cantora e influenciadora digital Débora Amorim, de 31 anos, foi vítima de agressões na porta de casa, em Blumenau (SC), na última quinta-feira (29). Segundo o advogado dela, dois homens em uma motocicleta a seguiram e a atacaram no momento em que ela retornava ao carro, estacionado na rua, para buscar o celular.

De acordo com a vítima, o ataque ocorreu um dia depois de outro ato criminoso: o pneu do carro dela foi cortado com uma faca, em local onde realizava um evento. A Polícia Civil investiga se os dois episódios têm ligação. Até o momento, ninguém foi identificado.

Débora, que tem mais de 37 mil seguidores nas redes sociais e atua também como cantora em eventos, shows e cerimônias, registrou boletim de ocorrência e precisou mudar de casa e ajustar a agenda profissional por segurança. A artista está recebendo acompanhamento médico e psicológico.

A Polícia Civil analisa as imagens para tentar identificar os autores. O caso segue sob investigação.