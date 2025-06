Bandidos invadem casa e matam engenheiro com tiro na nuca

Francisco Paulo de Sebe Filippo, proprietário de uma construtora e de outras empresas, foi baleado com um tiro na nuca, na sala de jantar da casa. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram chamadas para socorrer o engenheiro, mas ele morreu no local.

O carro usado pelos criminosos foi localizado pela polícia a 1,5 km da residência, em um bairro vizinho. Os homens levaram joias. Ninguém foi preso até o momento.

A delegada Ivalda Aleixo, do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), da Polícia Civil, esteve no local para iniciar a investigação.