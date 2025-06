TCM pede que gestão Nunes explique privatização de escolas

A ideia da privatização das escolas em São Paulo ganhou força depois que a prefeitura resolveu comprar vagas para estudantes da rede municipal no colégio Liceu Coração de Jesus, na região da cracolândia, no centro da cidade -a direção anunciou, na época, que fecharia as portas da unidade centenária em razão do aumento da violência e degradação do entorno.

Segundo a administração municipal, a experiência inédita com o Liceu apresentou resultados positivos e desempenho superior ao restante da rede municipal, por isso, a ideia de replicar o modelo para mais escolas. A prefeitura, no entanto, nunca apresentou os dados comparativos.