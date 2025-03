Juiz barra concessão de escolas paulistas à iniciativa privada

A deputada estadual professora Bebel (PT), segunda presidente da Apeoesp, disse que a decisão representa um marco na luta em defesa da educação pública e gestão democrática das escolas.

"É uma vitória gigante, que nos permite dizer em alto e bom som: privatização não é a solução. Queremos uma gestão democrática, em que as escolas possam debater seu projeto político-pedagógico sem interferências externas de caráter privado" disse Bebel.

O Governo de São Paulo firmou as PPPs com dois consórcios no fim do ano passado. Eles ficariam responsáveis pelas 33 escolas por 25 anos?o contrato define a construção em um prazo de um ano e meio, depois as licitantes serão responsáveis pela manutenção das unidades por 23 anos e meio.