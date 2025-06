Expectativa é que Ancelotti reverta fase da seleção, diz zagueiro

Estreante com o grupo da seleção brasileira, Alexsandro, do Lille, da França, também disse ter ficado com uma boa impressão após o primeiro treinamento conduzido por Ancelotti com a equipe.

"Pude conhecer ele ontem, observei um pouco e o que eu vi dentro do treino foi um cara muito comunicativo, que está sempre perguntando, querendo saber, dando dicas. Acho que isso é importante para que a gente possa evoluir, crescer e também para levarmos toda a experiência que ele tem no mundo do futebol, as conquistas, para os próximos jogos e classificar à Copa do Mundo", afirmou Alexsandro.

"É nítido que estamos passando por um momento um pouco delicado, mas é um novo ciclo, novos treinadores, novos jogadores e vamos fazer de tudo para mudar isso", acrescentou o zagueiro.