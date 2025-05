Ancelotti convoca seleção e Neymar fica de fora; veja a lista

Sobre não ter convocado Neymar, o técnico salientou que procurou jogadores que estão bem.

"Neymar saiu há pouco de uma lesão e voltou a jogar há pouco. Todo mundo sabe que o Neymar é muito importante, sempre foi e sempre será. Contamos com ele, obviamente. No dia de hoje, temos muitos jogadores machucados que não podem estar na seleção", iniciou o técnico.

"O Brasil tem muitos jogadores com talento. No caso específico de Neymar, obviamente contamos com eles na seleção nacional. O Brasil conta com sua melhor versão. Voltou ao Brasil para se preparar para Copa do Mundo e temos todo o interesse em convocá-lo para a Copa.

Falei com ele nesta manhã para explicar a ele e ele estava de acordo conosco, e assim seguimos", complementou.