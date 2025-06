Jovem diz que envenenou Ana por mágoa de ter perdido garotos

De acordo com a polícia, ela teria agido por ciúme das duas. Segundo a polícia, a suspeita confessou ao delegado Vitor Santos de Jesus que teria comprado o material tóxico pela internet, o que ainda será analisado na investigação. O corpo da vítima foi levado ao IML (Instituto Médico Legal), que realizou autópsia. O resultado deve ficar pronto em cerca de 30 dias.

A jovem teria feito um brigadeiro para cobrir o bolo que enviou junto com o bilhete anônimo. Ela teria colocado o veneno sobre o doce.

Ela teria agido da mesma forma nos dois casos, de acordo com a investigação. As duas vítimas receberam o doce junto com bilhetes anônimos que as elogiavam.