Dormiu em casa, viu Ana agonizar e não demonstrou reação, diz pai

“Essa menina foi dormir lá em casa, acompanhou tudo. Viu a minha filha passando mal, viu quando a levei ao hospital e, no dia seguinte, viu ela caindo no banheiro. Não demonstrou nenhuma reação... Depois, com a minha filha morta, ainda me cumprimentou e abraçou”, disse Silvio, emocionado, durante entrevista na terça-feira (3).

A adolescente de 17 anos que confessou ter enviado o bolo consumido por Ana Luiza Ferreira das Neves dormiu na casa da vítima, na Grande São Paulo, no dia da morte e presenciou os momentos finais da jovem sem demonstrar qualquer reação, segundo relato do pai, Silvio Ferreira das Neves, em entrevista coletiva.

Ana Luiza passou mal pela primeira vez no sábado (31), após comer um bolo de pote que recebeu acompanhado de um bilhete anônimo. Ela foi levada ao hospital, mas recebeu alta e retornou para casa. No domingo (1º), voltou a se sentir mal, caiu no banheiro e morreu a caminho do hospital.

De acordo com a investigação, a causa aparente da morte foi uma intoxicação alimentar, mas o resultado do exame toxicológico é aguardado para determinar se o alimento foi envenenado.

A adolescente suspeita, que era colega de Ana Luiza, foi identificada com a ajuda do motoboy que fez a entrega do bolo. Ela foi apreendida e encaminhada à Fundação Casa após confessar o envio do doce envenenado.