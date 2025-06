Idoso pode ter morrido há até 2 anos, aponta laudo

O laudo do IML (Instituto Médico-Legal) sobre o corpo do italiano Dário Antonio Raffaele D'Ottavio, 88, encontrado em maio dentro de sua casa na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, aponta que a morte do idoso pode ter ocorrido entre seis meses e dois anos antes da descoberta.

De acordo com os peritos, não foi possível determinar a causa do óbito devido ao estado dos restos mortais, nem identificar sinais de violência.