Filhos são presos sob suspeita de ocultar corpo do pai

Dois filhos foram presos sob suspeita de manter o cadáver do pai, o italiano Dario Antonio Raffaele D'Ottavio, 88, em casa, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, nesta quarta (21).

A polícia encontrou o corpo de Dario já em estado esquelético sobre um colchão na cama de um dos quartos da residência da família, uma casa de quatro andares na região do Cocotá. A polícia estima que o cadáver estava no local havia ao menos seis meses.

Marcelo Marchese D'Ottavio e Tania Conceição Marchese D'Ottavio foram presos em flagrante. Eles tentaram resistir à prisão, segundo a polícia. Os dois ainda não possuem defesa.