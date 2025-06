Rafinha Bastos pede prisão de Adriana Esteves, entenda; VÍDEO

Em seguida, citou Matheus Solano, que viveu Félix em Amor à Vida (2013): “Tentou matar a própria sobrinha, desviou dinheiro, praticou chantagem e sabotagem”. Débora Bloch também foi mencionada, por interpretar Odete Roitman no remake de Vale Tudo: “Beatriz Segall morreu antes e não pagou pelos crimes que cometeu”, disse, rindo. “Agora, Débora Bloch está aí cometendo os mesmos crimes: corrupção, chantagem, lavagem de dinheiro e envolvimento com drogas”, completou.

Renata Sorrah, conhecida por personagens marcantes, também foi citada na sátira.

A manifestação de Rafinha acontece após uma onda de críticas e manifestações de apoio a Léo Lins, condenado por promover discurso discriminatório. Outros humoristas, como Danilo Gentili, também saíram em defesa do colega. No The Noite, Gentili classificou a decisão judicial como “censura” e ironizou: “Num país em que o INSS é usado para fraudar velhinhos, a Justiça pune um comediante por contar piadas em um show de humor. Parece uma piada de mau gosto”.