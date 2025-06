Corpo de influenciadora fitness é encontrado boiando em piscina

A modelo e influenciadora fitness Luz María Barrera Agatón, de 32 anos, foi encontrada morta em uma piscina de um resort de luxo em Cancún, no México, no último domingo (1º).

De acordo com o jornal The Sun, o corpo de Luz María foi localizado boiando em uma das piscinas do hotel. Equipes de emergência foram acionadas e retiraram a influenciadora da água, mas ela já estava morta.