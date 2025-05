Fisiculturista morre após passar mal durante competição oficial

Wanderson da Silva Moreira passou mal logo após deixar o palco do Pantanal Contest. O atleta havia acabado de se apresentar quando sofreu uma parada cardíaca e caiu próximo à área de bastidores. Ele foi atendido inicialmente por socorristas contratados pela organização do evento e, em seguida, por uma equipe de suporte avançado do Samu, mas não resistiu. A morte foi constatada às 15h, ainda no local.

Um fisiculturista de 30 anos morreu após passar mal com uma parada cardíaca durante competição realizada ontem (10), no Clube Estoril, em Campo Grande.

A família relatou que o atleta tinha hipertensão arterial. Wanderson era natural de Rondonópolis (MT) e tinha histórico de pressão alta, segundo informou a família à Polícia Civil. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS) foi procurada para confirmar detalhes sobre o registro e a atuação das autoridades, mas não respondeu até a última atualização desta reportagem.

Vídeo da apresentação foi publicado pouco antes da morte. Uma das últimas imagens de Wanderson ainda com vida é um vídeo curto de sua participação, publicado nos stories do perfil oficial do Pantanal Contest no Instagram. O Clube Estoril informou que o espaço foi locado para a realização do evento. A organização do campeonato foi procurada pelo UOL, mas ainda não retornou o contato. O espaço segue aberto para manifestações futuras.

Amigos e seguidores lamentaram a morte do atleta nas redes sociais. No perfil de Wanderson no Facebook, que tem mais de 5 mil seguidores, amigos e colegas expressaram pesar e surpresa. "Descansa em paz, guerreiro", escreveu um deles. "Não acredito que aquele menino que conheci criança se foi com tantos sonhos pela frente", publicou uma conhecida da família. O atleta costumava usar as redes sociais para compartilhar treinos e participações em campeonatos.