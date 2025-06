Novo caso de contaminação em granja é investigado no RS

Além do caso no zoo de Brasília, o vírus H5N1, da gripe aviária, foi confirmado em animais silvestres do Zoológico de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. Desde 14 de maio de 2025, o parque está fechado para visitação por tempo indeterminado, visando conter a disseminação do vírus e proteger tanto os animais quanto os trabalhadores. Até 20 de maio de 2025, 107 anatídeos, grupo que inclui patos, cisnes e marrecos, tinham morrido no zoológico em decorrência da doença.

O governo tem monitorado todas as situações de suspeita, mas concentra maior preocupação com as fiscalizações nas granjas comerciais e frigoríficos, dado o volume de animais concentrados nestas unidades em todo o país. Em 2023, foi confirmado o primeiro caso de gripe aviária nestes animais silvestres.